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18:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Конгресс общественного развития Воронежской области пройдет 27 апреля

Форум состоится в сити-парке «Град».

Конгресс общественного развития Воронежской области пройдет в концертном зале Event-hall в сити-парке «Град» в четверг, 27 апреля. На форуме соберутся представители Общественной палаты РФ и общественных палат ЦФО, федеральные эксперты, представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, СМИ, а также депутаты Госдумы от Воронежской области, сообщила пресс-служба облправительства в понедельник, 3 апреля.

По словам председателя областной Общественной палаты Нели Пономаревой, в 2017 году конгресс подготовлен с учетом послания президента России к Федеральному Собранию. Первоочередная задача конгресса — «консолидация усилий институтов гражданского общества для комплексного развития региона».

Активисты выступят на 11 площадках. Участники представят проекты по взаимодействию власти и общества, по развитию добровольческой деятельности и благотворительности региона, по вхождению социально ориентированных НКО на рынок соцуслуг. Также активисты представят проекты позитивных практик региона.

Кроме того, на конгрессе будет работать площадка по реализации Конвенции о правах инвалидов, по развитию внутреннего туризма, литературному наследию. Одну из площадок посвятят изучению позитивных практик вовлечения в общественные проекты пожилых людей. Площадка «Формирование экологической культуры на территории Воронежской области» приурочена к Году экологии. Также на конгрессе наградят финалистов премии общественно-государственного признания «Добронежец».

Первый конгресс общественного развития прошел под Воронежем в апреле 2016 года. На площадках собрались активисты практически всех направлений, а также представители органов власти и местного самоуправления. Общее число участников составило более 1,2 тыс. человек.

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