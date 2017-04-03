На ликвидацию свалок в Автозаводском районе выделят средства

Более 450 тысяч рублей планируется направить на вывоз мусора с несанкционированных свалок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте госзакупок.

Администрация объявила аукцион для выбора организации, которая займется вывозом мусора. Начальная (максимальная) цена контракта — 466 тысяч рублей. Деньги будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода.

Победитель аукциона должен будет с 12 апреля по 31 мая очистить участок площадью 706 квадратных метров.