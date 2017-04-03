На ликвидацию свалок в Автозаводском районе выделят средства
Подрядчик очистит от мусора участок площадью 706 квадратных метров.
Подрядчик очистит от мусора участок площадью 706 квадратных метров.
Более 450 тысяч рублей планируется направить на вывоз мусора с несанкционированных свалок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте госзакупок.
Администрация объявила аукцион для выбора организации, которая займется вывозом мусора. Начальная (максимальная) цена контракта — 466 тысяч рублей. Деньги будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода.
Победитель аукциона должен будет с 12 апреля по 31 мая очистить участок площадью 706 квадратных метров.