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18:41 (мск), источник: ТАСС

Остатки древней пирамиды обнаружены к югу от Каира

По оценкам исследователей, пирамида была возведена в период правления XIII династии фараонов.

КАИР, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Остатки древнеегипетской пирамиды периода постройки XVII века до н.э. обнаружили археологи к югу от Каира. Об этом сообщило министерство по делам древностей страны. По словам главы департамента древностей Махмуда Афифи, египетская археологическая миссия, работающая в районе пирамид Дахшура в 40 км от египетской столицы, нашла в ходе раскопок фрагменты пирамиды, которая, судя по оценкам, была воздвигнута в период правления XIII династии фараонов.

От песка расчищены элементы входного портала с нисходящими ступеньками, специалисты отметили хорошее состояние обнаруженной конструкции
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По словам археологов, это — часть коридора во внутреннюю часть пирамиды, который идет вверх в одну из погребальных камер. «Работы еще предстоит немало, — рассказал директор музейного комплекса в Дахшуре Адель Окаша. — Археологи продолжат раскопки с целью возможного обнаружения остальных конструкций древней пирамиды».

Археологи также нашли небольшую табличку из алебастра размером 17 на 15 см с нанесенными иероглифами, расшифровка которой поможет пролить свет на историю пирамиды и рассказать об ее создателях.

О XIII династии фараонов (1794−1645 гг. до н.э.) из так называемого второго переходного периода известно мало. Наука до сих пор точно не смогла установить хронологию имен ее представителей, так как имеющиеся в распоряжении ученых источники малочисленны и значительно повреждены. Согласно историческим данным, фараоны этой династии происходили из Фив, а время их правления описывается как эпоха беспорядков и хаоса, но при этом Египет оставался достаточно стабильным государством. Столицей страны в тот период был Иттауи близ современного Фаюма.

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