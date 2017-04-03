Остатки древней пирамиды обнаружены к югу от Каира

КАИР, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Остатки древнеегипетской пирамиды периода постройки XVII века до н.э. обнаружили археологи к югу от Каира. Об этом сообщило министерство по делам древностей страны. По словам главы департамента древностей Махмуда Афифи, египетская археологическая миссия, работающая в районе пирамид Дахшура в 40 км от египетской столицы, нашла в ходе раскопок фрагменты пирамиды, которая, судя по оценкам, была воздвигнута в период правления XIII династии фараонов.

По словам археологов, это — часть коридора во внутреннюю часть пирамиды, который идет вверх в одну из погребальных камер. «Работы еще предстоит немало, — рассказал директор музейного комплекса в Дахшуре Адель Окаша. — Археологи продолжат раскопки с целью возможного обнаружения остальных конструкций древней пирамиды».

Археологи также нашли небольшую табличку из алебастра размером 17 на 15 см с нанесенными иероглифами, расшифровка которой поможет пролить свет на историю пирамиды и рассказать об ее создателях.

О XIII династии фараонов (1794−1645 гг. до н.э.) из так называемого второго переходного периода известно мало. Наука до сих пор точно не смогла установить хронологию имен ее представителей, так как имеющиеся в распоряжении ученых источники малочисленны и значительно повреждены. Согласно историческим данным, фараоны этой династии происходили из Фив, а время их правления описывается как эпоха беспорядков и хаоса, но при этом Египет оставался достаточно стабильным государством. Столицей страны в тот период был Иттауи близ современного Фаюма.