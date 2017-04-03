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18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Турист из Амстердама по ошибке улетел в Канаду вместо Австралии

Турист из Амстердама по ошибке прибыл в Канаду вместо Австралии, сбитый с толку одинаковыми названиями двух городов в данных странах. Об этом сообщает The Sun.

Источник: ElasticComputeFarm/CC0

Голландец Милан Шиппер (Milan Schipper) купил авиабилет в Сидней, думая, что прибудет в австралийский город. Однако в итоге выяснилось, что он оплатил перелет рейсом перевозчика Air Canada в Сидней, расположенный в канадской провинции Новая Шотландия.

Свою ошибку Шиппер осознал только когда долетел до Торонто, где ему и другим пассажирам пришлось сделать пересадку. Голландского туриста удивил небольшой самолет, который ждал их в канадском городе. «Я прикинул, сможет ли он довезти нас до Австралии», — вспоминает он.

На борту путешественник увидел карту с маршрутом рейса и понял, что летит в неправильном направлении. Исправить ошибку уже было нельзя — к этому времени воздушное судно уже отправилось в пункт назначения.

Прилетев в канадский Сидней, Шиппер вернулся в Торонто, а оттуда обратно в Амстердам, где его встретил отец. Air Canada в качестве компенсации предложила туристу бесплатный билет в австралийский Сидней.

Комментарии
2
Иван Петров
Ирония судьбы.
Интересно он ходил перед этим в баню с друзьями?
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Фил Моррис
Интересно, что он курил перед рейсом...
Как интересно - предложили компенсацию в виде бесплатного перелета. У нас послали бы подальше, да ещё денег содрали за что-нибудь)))
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