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18:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Каждый пятый россиянин признался в желании сменить работу

Большинство работающих россиян недовольны текущим местом работы, но только 20 процентов опрошенных намерены сменить работодателя.

Источник: Reuters

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований.

Итогом исследования стал вычисленный индекс eNPS (Employee Net Promoter Score), который составил минус 47 баллов. Данный показатель является разницей между двумя группами — «сторонниками» и «критиками» — в зависимости от их намерения рекомендовать место работы друзьям и знакомым.

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Почти 60 процентов опрошенных не планируют менять место работы. Представители рабочих профессий (23 процента) и молодые люди в возрасте 18−24 лет (37 процентов) чаще всех рассматривают возможность смены рабочего места.

«Руководителям необходимо принимать во внимание возможность неискренности сотрудников, декларирующих свою лояльность», — комментирует результаты руководитель отдела HR-исследований Людмила Спиридонова. По ее словам, мнение опрошенных продиктовано страхом остаться без работы.

Всероссийский опрос занятого населения проводился в октябре 2016 года. Он был посвящен оценке лояльности работников в отношении работодателей. В исследовании приняли участие 1600 человек из 42 регионов России.

Комментарии
1
Лука
Хороший опрос ! Но я думаю что в этом опросе первую строчку занял бы ответ : " Не хочу РАБОТАТЬ !" ))))))
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