В Воронеже ночью начнут ремонт на 6 улицах

В ночь на вторник, 4 апреля, в Воронеже начнется масштабный ремонт улиц. Всего власти обещают полностью обновить почти 60 магистральных улиц.

Для удобства горожан большую часть работ будут вести ночью, не перекрывая полностью движение транспорта. Но водителям нужно будет быть очень внимательными при проезде по этим улицам.

В ночь на вторник проведут фрезерование асфальтобетонного покрытия на проезде от улицы Остужева к микрорайону Боровое (участок от Остужева до трассы). Также пройдет фрезерование покрытия на улице Остужева от улицы Минской до трассы М-4 «Дон».