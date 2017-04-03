Работа петербургского метро возобновится предположительно только во вторник
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Работа метрополитена
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Работа метрополитена
«Все станции
Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в
Станция метро «Сенная площадь» в центре Петербурга является крупнейшим пересадочным узлом в подземке, пересадочной является и станция «Технологический институт».
Взрыв в понедельник стал первым подобным ЧП в истории эксплуатации