Работа петербургского метро возобновится предположительно только во вторник

«Все станции по-прежнему закрыты. Они будут закрыты, пока не будет завершена полная проверка. Не исключено, что метрополитен откроется только завтра», — сказал собеседник.

СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга

Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга, по предварительной информации, в результате происшествия погибли 10 человек, около 50 пострадали.

Станция метро «Сенная площадь» в центре Петербурга является крупнейшим пересадочным узлом в подземке, пересадочной является и станция «Технологический институт».