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14Взрыв в метро Санкт-Петербурга
19:56 (мск), источник: Интерфакс

Работа петербургского метро возобновится предположительно только во вторник

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Работа метрополитена Санкт-Петербурга, вероятно, возобновится только во вторник, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городской подземки.

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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены.
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«Все станции по-прежнему закрыты. Они будут закрыты, пока не будет завершена полная проверка. Не исключено, что метрополитен откроется только завтра», — сказал собеседник.

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Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга, по предварительной информации, в результате происшествия погибли 10 человек, около 50 пострадали.

Станция метро «Сенная площадь» в центре Петербурга является крупнейшим пересадочным узлом в подземке, пересадочной является и станция «Технологический институт».

Взрыв в понедельник стал первым подобным ЧП в истории эксплуатации ленинградского-петербургского метрополитена.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
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