Дубровский выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в метро

«От всех жителей Челябинской области примите искренние слова соболезнования. Страшная трагедия, огромное горе, южноуральцы скорбят вместе с вами! Помоги Бог родственникам и семьям погибших найти в себе силы пережить эти самые трудные минуты и тяжелые дни», — подчеркнул Борис Дубровский в сообщении, направленном в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил готовность оказать необходимую помощь и поддержку властям Санкт-Петербурга при ликвидации последствий взрыва.