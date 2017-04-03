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14Взрыв в метро Санкт-Петербурга
20:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дубровский выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в метро

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнование родственникам погибших сегодня в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

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«От всех жителей Челябинской области примите искренние слова соболезнования. Страшная трагедия, огромное горе, южноуральцы скорбят вместе с вами! Помоги Бог родственникам и семьям погибших найти в себе силы пережить эти самые трудные минуты и тяжелые дни», — подчеркнул Борис Дубровский в сообщении, направленном в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил готовность оказать необходимую помощь и поддержку властям Санкт-Петербурга при ликвидации последствий взрыва.

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