Дубровский выразил соболезнования семьям погибших во время взрыва в метро
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнование родственникам погибших сегодня в результате взрыва в метро
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил соболезнование родственникам погибших сегодня в результате взрыва в метро
«От всех жителей Челябинской области примите искренние слова соболезнования. Страшная трагедия, огромное горе, южноуральцы скорбят вместе с вами! Помоги Бог родственникам и семьям погибших найти в себе силы пережить эти самые трудные минуты и тяжелые дни», — подчеркнул Борис Дубровский в сообщении, направленном в адрес губернатора
Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил готовность оказать необходимую помощь и поддержку властям