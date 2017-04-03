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20:20 (мск), источник: Мослента

Как охраняют московское метро

После взрывов в Санкт-Петербурге МОСЛЕНТА изучила вопросы безопасности столичной подземки.

Источник: РИА "Новости"

Взрыв, произошедший в подземке Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, унес 10 жизней. По последним данным, в числе пострадавших не менее 50 человек. Произошедшее официально назвали терактом и сейчас ведут розыск его организаторов. Почти сразу после первых сообщений о трагедии в метро Москвы были приняты дополнительные меры безопасности, которые действуют и в настоящий момент. О каких мерах идет речь, и как охраняют жизнь пассажиров подземки в обычные дни, читайте в материале МОСЛЕНТЫ.

Дополнительные меры

В столичной подземке по поручению правительства Москвы в понедельник, 3 апреля, были введены дополнительные меры безопасности. Как сообщил пресс-секретарь московского метро Андрей Кружалин, это означает увеличение числа сотрудников в досмотровых зонах, а также усиление нарядов работников УВД на метрополитене. Кроме того, были мобилизованы дополнительные наряды кинологов с собаками.

В связи с принимаемыми мерами предосторожности сотрудники метро и полиции увеличили число досмотров и просят москвичей и гостей столицы с пониманием отнестись к их работе.

Кружалин подчеркнул, что такой режим будет действовать до особого распоряжения о его отмене, однако не смог назвать МОСЛЕНТЕ число сотрудников, задействованных в обеспечении безопасности сегодня или в обычные дни.

Кроме метрополитена мэр города Сергей Собянин отдал распоряжение усилить безопасность на всей инфраструктуре Московского центрального кольца (МЦК) и пригородного железнодорожного транспорта. Соответствующее поручение он дал столичному главку МВД и управлению Росгвардии по Москве.

Внешне все также

Внешних проявлений введенных дополнительных мер безопасности почти не заметно, сообщает корреспондент МОСЛЕНТЫ. У турникетов на Тульской, как обычно, дежурят два контролера, а также один сотрудник полиции. Пассажиры безпрепятственно проходят через рамки. Люди спокойны, они не видят причин для волнения, некоторые смеются, не обращая внимания на час пик. На платформе стоит один полицейский.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Похожая ситуация на Серпуховской, однако там сотрудник полиции по крайней мере перемещается по платформе и внимательно смотрит по сторонам. На Павелецкой, на общем для Кольцевой и Замоскворецкой линий входе, обычная очередь через турникеты, и усиленных проверок не видно. На Павелецкой радиальной корреспондент заметил кинологов с овчаркой.

«На входе в здание вокзала стоят двое полицейских, досматривают большие сумки. При этом на соседнем входе, через который идет толпа пассажиров метро, нет охраны и дополнительных рамок. Уже возле турникетов стоят контролёр и полицейский. Никого не досматривают, хотя в толпе входящих есть приезжие с большими сумками. За турникетами — две весьма хрупкие девушки с повязками дружинниц. Возле эскалатора еще двое дружинников — мужчина средних лет и женщина, его ровесница. Все они просто стоят» — описывает ситуацию сотрудник редакции.

17 тысяч камер и 170 собак

В Дептрансе подчеркнули, что все досмотровое оборудование на станциях в метрополитене полностью работоспособно и «работает в усиленном режиме».

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В обычный день общему досмотру с помощью рамок металлодетекторов и интеллектуальной системы видеонаблюдения подвергаются абсолютно все пассажиры подземки. Только за два месяца, с января по март, дополнительный индивидуальный досмотр, по информации официального сайта правительства Москвы mos.ru, прошли около восьми миллионов пассажиров. С начала 2017 года это помогло изъять более 20 тысяч опасных предметов.

В столичном метрополитене установлено более 17 тысяч камер, из которых 5,7 тысячи камер в вестибюлях станций, 3,9 тысячи — в поездах, 3,5 тысячи — на платформах станций, 2,5 тысячи — в подуличных переходах и на прилегающей территории, 1,23 тысячи — на эскалаторах и 500 — в электродепо, на подстанциях, в вентиляционных шахтах.

Интеллектуальная система видеонаблюдения, которая не только фиксирует происходящее в подземке, но и автоматически распознает многие нестандартные ситуации, работает в Москве с декабря 2016 года.

Кроме того, в точках пересечения нескольких видов транспорта работают камеры, подключенные к Единому центру хранения данных. За порядком на этих объектах следят в общей сложности 960 видеокамер.

Кроме камер распознавать опасность в метро помогают собаки Центра кинологической службы УВД на метрополитене. Сейчас в центре — около 170 собак.

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