Москвичи несут цветы к мемориалу Ленинграда в Александровском саду
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москвичи несут цветы к мемориалу
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москвичи несут цветы к мемориалу
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы.
Люди возлагают к мемориалу красные гвоздики и говорят, что пришли сюда, чтобы поддержать жителей
«Я лично считаю себя патриотом и считаю, что должен прийти и почтить память людей. Поэтому мы собрались с друзьями, мы собрались сегодня в социальных сетях и решили прийти сегодня к стелле в память о наших