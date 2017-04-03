Москвичи несут цветы к мемориалу Ленинграда в Александровском саду

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

Люди возлагают к мемориалу красные гвоздики и говорят, что пришли сюда, чтобы поддержать жителей Санкт-Петербурга.