Билеты на дальние поезда из Петербурга разрешили вернуть без оплаты сборов

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв.

СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга

Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37. Еще один взрыв, на станции «Площадь восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«В связи с нарушением в движении городского (общественного) транспорта в городе Санкт-Петербург возврат и переоформление проездных документов пассажирам поездов дальнего следования холдинга “РЖД” при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных проездных платежей и сборов», — говорится в сообщении РЖД в понедельник.