Билеты на дальние поезда из Петербурга разрешили вернуть без оплаты сборов
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. РЖД разрешили возвращать билеты на поезда дальнего следования из
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. РЖД разрешили возвращать билеты на поезда дальнего следования из
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв.
Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37. Еще один взрыв, на станции «Площадь восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«В связи с нарушением в движении городского (общественного) транспорта в городе
Кроме того, на вокзалах