Весеннее тепло вернется в Самару уже на этой неделе
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, постепенное повышение температуры воздуха начнется со второй половины недели.
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, постепенное повышение температуры воздуха начнется со второй половины недели.
В ночь на среду, 5 апреля, столбики термометров опустятся до -5 градусов, а при прояснениях до -10. Местами на дорогах будет гололедица. Днем будет держаться плюсовая температура +1…+5 градусов.
Ночью температура будет вновь ниже нуля −2…−7 градусов. Однако уже днем подует южный ветер, и воздух прогреется до +3…+8 градусов.