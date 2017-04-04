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16:32 (мск), источник: Pro Город Самара

Весеннее тепло вернется в Самару уже на этой неделе

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, постепенное повышение температуры воздуха начнется со второй половины недели.

В ночь на среду, 5 апреля, столбики термометров опустятся до -5 градусов, а при прояснениях до -10. Местами на дорогах будет гололедица. Днем будет держаться плюсовая температура +1…+5 градусов.

Ночью температура будет вновь ниже нуля −2…−7 градусов. Однако уже днем подует южный ветер, и воздух прогреется до +3…+8 градусов.

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