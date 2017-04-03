Синоптики предупредили жителей московского региона о снеге с дождем и гололедице вечером 3 апреля
Вечером 3 апреля 2017 года с сохранением на ночь 4 апреля в Москве и Подмосковье пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в
Вечером 3 апреля 2017 года с сохранением на ночь 4 апреля в Москве и Подмосковье пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в
«Вечером 3 апреля и в первой половине ночи 4 апреля в Москве и Московской области (включая ТиНАО) ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные, местами налипание мокрого снега, слабый гололед», — говорится в сообщении.
Ранее