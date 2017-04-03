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19:45 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Синоптики предупредили жителей московского региона о снеге с дождем и гололедице вечером 3 апреля

Вечером 3 апреля 2017 года с сохранением на ночь 4 апреля в Москве и Подмосковье пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Источник: Reuters

«Вечером 3 апреля и в первой половине ночи 4 апреля в Москве и Московской области (включая ТиНАО) ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные, местами налипание мокрого снега, слабый гололед», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области предупредила жителей Подмосковья о неблагоприятных погодных условиях вечером 3 апреля и первой половине ночи 4 апреля.

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