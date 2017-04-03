Назаров принес соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге

— Примите искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. В Омской области новость об этой ужасной трагедии, приведшей к человеческим жертвам, восприняли с чувством глубокой скорби и сострадания. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Родным и близким погибших — слова нашей поддержки и сочувствия. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Сил Вам и выдержки в этот тяжелый час, — говорится в телеграмме губернатора Омской области.

Напомним, взрыв между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел около 14:40 по местному времени. По предварительным данным, 10 человек погибли, около 20 пострадали. Сейчас уже известно, что Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.