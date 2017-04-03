Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ
Медведева и Радионова выступят на командном ЧМ
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
"Для моих 68 сойдёт": Пугачева удивила СМИ откровенным селфи
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
14Взрыв в метро Санкт-Петербурга
20:29 (мск), источник: Om1.ru

Назаров принес соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге

Виктор Назаров отправил на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко телеграмму с соболезнованиями с связи с жертвами теракта в метро.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

— Примите искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. В Омской области новость об этой ужасной трагедии, приведшей к человеческим жертвам, восприняли с чувством глубокой скорби и сострадания. Мы разделяем горе семей, в чьи двери постучалась эта страшная беда. Родным и близким погибших — слова нашей поддержки и сочувствия. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Сил Вам и выдержки в этот тяжелый час, — говорится в телеграмме губернатора Омской области.

Напомним, взрыв между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел около 14:40 по местному времени. По предварительным данным, 10 человек погибли, около 20 пострадали. Сейчас уже известно, что Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полиция опубликовала фото гаража в Омске, где нашли тела посетительниц бара «Доски»
СК возбудил дело по статье «теракт» после ЧП в метро Петербурга
Два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
МИД РФ ответил на обвинение Польши по катастрофе под Смоленском
Росавиация намерена ввести дополнительные меры авиабезопасности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
Верховный суд США отказался рассматривать дело Виктора Бута
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь