Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия 3—4 апреля из-за взрыва в метро Санкт-Петербурга
Столичный департамент культуры отменил развлекательные мероприятия в Москве 3 и 4 апреля 2017 г. в связи с терактом в метро
Столичный департамент культуры отменил развлекательные мероприятия в Москве 3 и 4 апреля 2017 г. в связи с терактом в метро
«В связи с трагическими событиями в
Днем 3 апреля 2017 года в одном из вагонов метро
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ведомстве подчеркнули, что следствие намерено проверить все возможные версии происшествия. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в результате взрыва. В