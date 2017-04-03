Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия 3—4 апреля из-за взрыва в метро Санкт-Петербурга

«В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге департамент культуры Москвы 3 и 4 апреля отменяет все ранее запланированные развлекательные мероприятия. Департамент культуры Москвы выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе.

Днем 3 апреля 2017 года в одном из вагонов метро Санкт-Петербурга в момент движения поезда от станции «Сенная площадь» до станции «Технологический институт» произошел взрыв. По данным министерства здравоохранения РФ, в результате случившегося погибли 10 человек, еще 47 пострадали.