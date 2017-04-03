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14Взрыв в метро Санкт-Петербурга
20:33 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Власти Москвы отменили развлекательные мероприятия 3—4 апреля из-за взрыва в метро Санкт-Петербурга

Столичный департамент культуры отменил развлекательные мероприятия в Москве 3 и 4 апреля 2017 г. в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге департамент культуры Москвы 3 и 4 апреля отменяет все ранее запланированные развлекательные мероприятия. Департамент культуры Москвы выражает соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга», — отметили в пресс-службе.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Днем 3 апреля 2017 года в одном из вагонов метро Санкт-Петербурга в момент движения поезда от станции «Сенная площадь» до станции «Технологический институт» произошел взрыв. По данным министерства здравоохранения РФ, в результате случившегося погибли 10 человек, еще 47 пострадали.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ведомстве подчеркнули, что следствие намерено проверить все возможные версии происшествия. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в результате взрыва. В Санкт-Петербурге объявлен траур по жертвам теракта.

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