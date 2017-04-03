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20:45 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд США отказался рассматривать дело Виктора Бута

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США отказался рассматривать дело российского гражданина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы по ряду статей, свидетельствуют документы суда.

Источник: AP 2017

Дело Бута значится в списке дел, в истребовании которых из производства нижестоящего суда отказано. Обоснований своего решения суд не привел.

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Верховный суд США ранее зарегистрировал апелляцию, поданную от лица Бута. Прошению был присвоен номер в списке дел к слушанию, что является формальным подтверждением того, что суд приступил к рассмотрению дела.

Россия также подала так называемую дружественную аргументацию (Amicus curiae) в поддержку обращения по делу Бута, обосновывая, почему его дело должно быть пересмотрено.

По словам адвоката Бута Алексея Тарасова, российское обращение касается «норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции».

Комментарии
1
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
А Россия - не будет пересматривать дела 17 агентов ЦРУ... Пусть сидят 18 лет.
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