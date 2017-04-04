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10:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области организуют гериатрическую службу

Пожилых пациентов протестируют на синдром старческой астении.

Воронежские врачи займутся созданием гериатрической службы, которая будет обеспечивать долговременную медицинскую и социальную помощь пожилым людям. Пилотный проект Минздрава «Территория заботы» стартовал в регионе в 2017 году, рассказала заместитель руководителя областного департамента здравоохранения Наталия Нехаенко на пресс-конференции в понедельник, 3 апреля.

По словам Нехаенко, участковые врачи в поликлиниках предложат пациентам старше 65 лет пройти краткое тестирование для выявления синдрома старческой астении, или «хрупкости». Если медики заметят клинические проявления старости, которые могут сказаться на здоровье, социализации, продолжительности жизни, такого пациента направят на консультацию к специалисту-гериатру. Он назначит более глубокое обследование и составит для пожилого человека с синдромом старческой астении индивидуальную программу лечения. Контролировать реализацию программы будет участковый врач.

Если потребуется стационарный этап лечения, пациента направят в городской гериатрический центр на базе больницы № 4 или областной центр в Павловском госпитале. В Воронежском психоневрологическом диспансере откроется геронтопсихологический кабинет, где также будут консультировать пациентов с возрастными проблемами. Проект предусматривает и создание патронажных служб.

— Гериатрическую службу мы организовываем на базе того, что у нас уже создано. В других регионах будут также исходить из собственных наработок. Потом, обменявшись опытом, можно создать единую модель, — пояснила Наталия Нехаенко.

Пилотный проект будут внедрять в семи регионах: Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской областях, в Пермском крае и в Башкортостане. Воронежскую область выбрали для участия в проекте, поскольку доля населения региона старше 60 лет составляет 28% — более 653 тыс. человек (в среднем по России — 20%).

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