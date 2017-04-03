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14Взрыв в метро Санкт-Петербурга
21:00 (мск), источник: РИА Новости

В Исаакиевском соборе пройдет лития по погибшим в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в понедельник благословил провести во всех храмах Санкт-Петербургской епархии литии по погибшим в результате теракта в Петербурге, однако из-за расписания музея в Исаакиевском соборе провести богослужение получится только во вторник, сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Источник: РИА Новости

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции «Площадь восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

«По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во всех храмах Санкт-Петербургской епархии сегодня и завтра пройдут заупокойные литии о невинно убиенных. Так как Исаакиевский музей закрылся в шесть часов вечера, то в соборе провести службу сегодня уже не получится», — сказала Родоманова.

По ее словам, богослужение в Исаакиевском соборе начнется во вторник в 10 утра в приделе святого благоверного князя Александра Невского.

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