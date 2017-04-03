В Исаакиевском соборе пройдет лития по погибшим в Петербурге

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв.

По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции «Площадь восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

«По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во всех храмах Санкт-Петербургской епархии сегодня и завтра пройдут заупокойные литии о невинно убиенных. Так как Исаакиевский музей закрылся в шесть часов вечера, то в соборе провести службу сегодня уже не получится», — сказала Родоманова.

По ее словам, богослужение в Исаакиевском соборе начнется во вторник в 10 утра в приделе святого благоверного князя Александра Невского.