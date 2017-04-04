В аэропорту Курумоч и в метро Самары усилены меры безопасности в связи со взрывами в Санкт-Петербурге
Аналогичную работу проводят и на других объектах транспорта Самары и области.
Аналогичную работу проводят и на других объектах транспорта Самары и области.
В Самаре усилили меры безопасности в аэропорту Курумоч в связи с взрывами в
Предупреждение получили и все сотрудники самарского метрополитена.
По информации профильной прокуратуры, аналогичную работу проводят и на других объектах транспорта Самары и области.