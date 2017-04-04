В аэропорту Курумоч и в метро Самары усилены меры безопасности в связи со взрывами в Санкт-Петербурге

В Самаре усилили меры безопасности в аэропорту Курумоч в связи с взрывами в санкт-петербургском метро. Речь идет как об организации полетов, так и о деятельности терминала, сообщает 63.ru.



Предупреждение получили и все сотрудники самарского метрополитена.

По информации профильной прокуратуры, аналогичную работу проводят и на других объектах транспорта Самары и области.