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09:12 (мск), источник: НИА Самара

В аэропорту Курумоч и в метро Самары усилены меры безопасности в связи со взрывами в Санкт-Петербурге

Аналогичную работу проводят и на других объектах транспорта Самары и области.

В Самаре усилили меры безопасности в аэропорту Курумоч в связи с взрывами в санкт-петербургском метро. Речь идет как об организации полетов, так и о деятельности терминала, сообщает 63.ru.

Предупреждение получили и все сотрудники самарского метрополитена.

По информации профильной прокуратуры, аналогичную работу проводят и на других объектах транспорта Самары и области.

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