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07:41 (мск), источник: Publika.md

В Ницце арестованы две девочки за подготовку теракта

Во французской Ницце арестованы две девочки, которых подозревают в подготовке террористического акта. Об этом сообщает The Local со ссылкой на источник в судебных кругах.

Источник: Publika.md

Спецоперация полиции прошла в пятницу, 31 марта, но известно о ней стало только сейчас. Одной из арестованных — 14 лет, второй — 15, их имена и этническая принадлежность не разглашаются, пишет lenta.ru.

Во время обыска в квартирах девочек стражи порядка обнаружили доказательства того, что они планировали совершить террористическую атаку. «Пока неясно, насколько далеко зашли их приготовления», — объяснил источник.

28 февраля сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали трех девушек, подозреваемых в подготовке теракта. Одна из участниц группы, 18-летняя ученица лицея в городе Крей (в 50 километрах к северу от Парижа), попала в поле зрения спецслужб еще летом прошлого года. Все три девушки были связаны через социальные сети с главным вербовщиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) во Франции Рашидом Кассимом.

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