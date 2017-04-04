В Перми принудительно закрыли три уличные автостоянки
ПЕРМЬ, 3 апреля, РИА ФедералПресс. В Перми администрация Индустриального района закрыла три уличных автостоянки. Еще два бизнесмена закрыли нелегальные точки самостоятельно.
ПЕРМЬ, 3 апреля, РИА ФедералПресс. В Перми администрация Индустриального района закрыла три уличных автостоянки. Еще два бизнесмена закрыли нелегальные точки самостоятельно.
Стоянки и будки охраны находились на муниципальной земле без разрешений районных властей. Бюджетные деньги, израсходованные на принудительный снос, владельцы демонтированных объектов обязаны возместить в городской бюджет, сообщает
В прошлом году власти Перми снесли более трехсот незаконных торговых объекта. При этом город заключили 301 договор на установку торговых объектов, что позволило впервые превысить отметку в 40 млн рублей по платежам за размещение нестационарных торговых объектов. Тогда глава Перми Дмитрий Самойлов дал команду заняться незаконными парковками и рекламными конструкциями, многие из которых установлены нелегально.