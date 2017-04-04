На этой неделе в Башкортостане начнётся интенсивное снеготаяние

Первая половина недели ожидается не такой тёплой — температура воздуха будет ниже нормы этого времени года, а начиная с четверга в тыловой части антициклона на территорию республики начнет поступать юго-западными потоками теплая воздушная масса.

4 апреля в южных районах региона пройдёт небольшой мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха днем составит +1,-4 градуса.

5 апреля также возможен небольшой снег, днем переходящий в дождь, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках автодорог гололедица. Ночью температура воздуха опуститься до -7,-12, при прояснениях до -17 градусов, днем будет -2,+3 градуса.

6 апреля осадки маловероятны, ночью от -2 до -7, днем 2−7 градусов тепла.

По сведению Гидрометцентра России в первой декаде апреля на территории Республики Башкортостан среднесуточная температура воздуха ожидается на два градуса ниже нормы.