Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Две трети случаев рака объяснили невезением
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Три заблуждения о яйцах в детском меню
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Ветеран "Альфы" назвал причины взрыва в метро Петербурга
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
08:47 (мск), источник: Вести - Воронеж

Парк «Танаис» может стать новым культурным центром Воронежа уже в 2018 году

Впервые появившись на карте Воронежа более 40 лет назад, своё название парк «Танаис» получил в начале девяностых. Сейчас — это единственный в городе парк аттракционов под открытым небом, и одно из любимых мест для семейного отдыха.

Местные жители парк любят, но жалуются на мусор и запустение. Парк несколько раз менял собственника. Теперь, когда он принадлежит городу, чиновники предложили молодым архитекторам посмотреть на его территорию свежим взглядом.

Перед началом работы над проектами власти, как и обещали, устроили соц.опрос — жители города пожелали видеть парк более чистым, ухоженным и с современной инфраструктурой. Однако, кроме этих пожеланий, есть и обязательное условие — сохранить зелёный массив площадью почти в 20 гектаров.

Из нескольких десятков желающих преобразить «Танаис» выбрали 20 начинающих и уже практикующих специалистов, над проектами они трудились 3 дня. Куратором мастерской стала урбанист и архитектор из Северной столицы — в Воронеже она работала над проектом эко-парка в Нагорной дубраве и над концепцией реновации водохранилища.

Яна Голубева, куратор проекта:

«Сегодня парк транзитный, через него все просто проходят, специально туда идти неинтересно. И многие хотели как раз создать изюминку внутри парка, чтобы привлечь туда людей — в “Танаис”, именно для того, чтобы проводить время в нём».

Кто-то увидел парк глазами ребёнка и добавил «сказочные» инсталляции, кто-то предложил формат маршрута-квеста. Участники одной из команд сделали акцент на экологии, детально исследовали ландшафт и совместимость разных растений, а также решили добавить в парк уюта.

Помимо внешнего облика, подумали и над инфраструкторой. Например, предложили убрать рельсы на улице Южно-Моравской и сделать там парковку. А также разгрузить территорию парка, и убрать часть немобильных аттракционов.

Антон Скупченко, архитектор:

«Там основные затраты будут — строительство детской площадки, потому что она там в принципе нужна. И строительство спортивных площадок — там спорт нужен. На аттракционы могут подключится инвесторы, дальше будет парк сам себя окупать».

Марина Ракова, руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области:

«Мы хотим сделать нормальной и естественной практикой для нашего города — практику вот такой работы над важными территориями. Как результат мы видим планировочные решения, визуальные решения, мы видим идеологические, и эстетические, и брендовые предложения».

Проект-победитель представят на градостроительном совете. После доработки он ляжет в основу реконструкции.

Деньги на реализацию проекта, говорят, уже заложены в городском бюджете. Власти обещают привести парк в порядок до конца 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Участники бойз-бэнда признались, что являются девушками
Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро
Источник: личность предполагаемого смертника в метро установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
СМИ: задержан глава Удмуртии Александр Соловьев
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь