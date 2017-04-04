Парк «Танаис» может стать новым культурным центром Воронежа уже в 2018 году

Местные жители парк любят, но жалуются на мусор и запустение. Парк несколько раз менял собственника. Теперь, когда он принадлежит городу, чиновники предложили молодым архитекторам посмотреть на его территорию свежим взглядом.

Перед началом работы над проектами власти, как и обещали, устроили соц.опрос — жители города пожелали видеть парк более чистым, ухоженным и с современной инфраструктурой. Однако, кроме этих пожеланий, есть и обязательное условие — сохранить зелёный массив площадью почти в 20 гектаров.

Из нескольких десятков желающих преобразить «Танаис» выбрали 20 начинающих и уже практикующих специалистов, над проектами они трудились 3 дня. Куратором мастерской стала урбанист и архитектор из Северной столицы — в Воронеже она работала над проектом эко-парка в Нагорной дубраве и над концепцией реновации водохранилища.

Яна Голубева, куратор проекта:

«Сегодня парк транзитный, через него все просто проходят, специально туда идти неинтересно. И многие хотели как раз создать изюминку внутри парка, чтобы привлечь туда людей — в “Танаис”, именно для того, чтобы проводить время в нём».

Кто-то увидел парк глазами ребёнка и добавил «сказочные» инсталляции, кто-то предложил формат маршрута-квеста. Участники одной из команд сделали акцент на экологии, детально исследовали ландшафт и совместимость разных растений, а также решили добавить в парк уюта.

Помимо внешнего облика, подумали и над инфраструкторой. Например, предложили убрать рельсы на улице Южно-Моравской и сделать там парковку. А также разгрузить территорию парка, и убрать часть немобильных аттракционов.

Антон Скупченко, архитектор:

«Там основные затраты будут — строительство детской площадки, потому что она там в принципе нужна. И строительство спортивных площадок — там спорт нужен. На аттракционы могут подключится инвесторы, дальше будет парк сам себя окупать».

Марина Ракова, руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области:

«Мы хотим сделать нормальной и естественной практикой для нашего города — практику вот такой работы над важными территориями. Как результат мы видим планировочные решения, визуальные решения, мы видим идеологические, и эстетические, и брендовые предложения».

Проект-победитель представят на градостроительном совете. После доработки он ляжет в основу реконструкции.

Деньги на реализацию проекта, говорят, уже заложены в городском бюджете. Власти обещают привести парк в порядок до конца 2018 года.