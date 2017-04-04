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03:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Подпорная стена на Борисенко превращается в руины

Мэрия выбирает подрядчика, который разработает проект капремонта объекта.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.

Буквально рассыпается по кускам подпорная стена на улице Борисенко в районе «Спортивной». С каждым днем все больше элементов кладки падает на тротуар, не только портя облик улицы, но и угрожая здоровью проходящих. Оказывается, долгое время стена была бесхозяйной, и поэтому за ее состоянием никто не следил. Однако уже на этой неделе объект должен стать на шаг ближе к капремонту — мэрия, в чьей собственности стена находится сейчас, выбирает разработчика проекта восстановительных работ, сообщает ИА PrimaMedia.

В четверг, 6 апреля, по результатам электронного аукциона выберут компанию, которая за три месяца (90 дней) должна будет разработать проектную документацию по капитальному ремонту подпорной стены протяженностью 160 метров на улице Борисенко, 8. На эти работы в бюджете города предусмотрено 387 412 рублей.

Необходимость в капремонте очевидна, стена в аварийном состоянии, что указано в обосновании проектировки. Так, в документах закупки от имени управления дорог и благоустройства администрации Владивостока (заказчик) сказано, что бутовая кладка стены обрушается, осыпаются штукатурный слой и кладочный раствор.

Согласно закупочной документации, в проект должны войти также обустройство дренажа стены и ливневой канализации по верху конструкции, а также восстановление асфальтобетонного покрытия в области ремонта. Обратный отсчет по сдаче проекта пойдет с момента заключения муниципального контракта.

— Еще в апреле 2016 года я фотографировал эту стену: в любой момент от нее могла отвалиться добротная часть и аккурат упасть на голову. На сегодня ничего не изменилось, разве что в худшую сторону. Стена находится у тротуара. Получается, что сотни жителей города каждый день подвергаются опасности, — рассказывает фотограф PrimaMedia Александр Хитров.

В администрации города рассказывают, что до недавних пор подпорная стена фактически не имела хозяина.

— В муниципальную собственность объект перешел в феврале 2017 года, до этого она имела статус бесхозяйной. После того, как стену приняли в реестр муниципального имущества, управление дорог и благоустройства объявило аукцион на разработку проектно-сметной документации по ее капитальному ремонту. Когда будет разработан проект, он должен пройти госэкспертизу.

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