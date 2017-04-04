О чем говорит гений: Тарковскому 85 лет

Источник: РИА Новости

Любовь к кино Как рассказал в интервью РИА Новости сын Тарковского Андрей Тарковский-младший, несмотря на многогранность и одаренность отца, кино не было для него случайным выбором. «Хотя бы потому, что он сделал максимум возможного в кинематографе и поднял его уровень на исключительную высоту. Ведь фильмы Тарковского — это уже не только кино. Конечно, когда он поступал во ВГИК, его интересовал кинематограф, но он еще не знал, что это такое. По его собственному признанию, он начал раскрывать для себя кино только после «Иванова детства», — рассказал он. Как отмечал в книге «Запечатленное время» сам Тарковский, человек, предпринявший попытку стать режиссером, рискует всей своей жизнью, так что это должно быть осознанным поступком.

По его словам, при помощи кинематографа можно ставить самые сложные проблемы современности — на уровне тех проблем, которые в течение веков были предметом литературы, музыки, живописи

«Я очень люблю кино. Я еще сам многого не знаю: будет ли моя работа, например, так уж точно соответствовать той концепции, которой я придерживаюсь, той системе рабочих гипотез, что я сейчас выдвигаю. Кругом слишком много соблазнов: соблазн штампов, соблазн предрассудков, соблазн общих мест, чужих художественных идей. Ведь, в общем, так просто снять сцену красиво, эффектно, на аплодисменты… Но стоит лишь свернуть на этот путь, и ты погиб», — признавался режиссер. Поиск ответа По словам собеседника агентства, Тарковский в своих картинах искал ответ на простой, в сущности, вопрос: «Почему мы здесь?». И способом поиска ответа на этот вопрос для него было искусство. Это была его возможность познания. «Он искал ответы на проклятые вопросы и не боялся их задавать. Хотя сейчас люди даже стесняются говорить об этом. Считается, что это вопросы, на которые никто не может дать ответы. Но для него это были поиски смысла жизни», — подчеркнул он.

При этом сам Тарковский настаивал на том, что нет ничего бессмысленнее слова «поиск» применительно к произведению искусства. «Им прикрывается бессилие, внутренняя пустота, отсутствие истинного творческого сознания, ничтожное тщеславие. «Ищущий художник» — какая за этими словами мещанская амнистия убожества! Искусство — не наука, чтобы позволить себе ставить эксперимент… Смешно, что когда Пикассо спросили о его «поиске», то он ответил остроумно и точно, явно раздраженный вопросом: «Я не ищу, я нахожу», — писал режиссер. По его словам, он всегда был сторонником искусства, несущего в себе тоску по идеалу, выражающего стремление к нему.

Я за искусство, которое дает человеку надежду и веру. И чем более безнадежен мир, о котором рассказывает художник, тем более, может быть, должен ощущаться противопоставляемый им идеал — иначе просто невозможно жить! Андрей Тарковский

По словам Тарковского, его всегда интересовал внутренний мир человека, для него гораздо естественнее было совершить путешествие внутрь психологии человека, питающей его философии, тех литературных и культурных традиций, на которых покоится его духовная основа. Тарковский-младший отметил, что встречался со многими людьми, на которых оказало большое влияние творчество его отца. «Когда, например, я встречался с папой Римским Иоанном Павлом II, он очень высоко отзывался о Тарковском. А нынешний председатель папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази вообще является большим “фаном” Тарковского. Я лично знаю нескольких католических священников, которые приняли сан, потому что посмотрели фильмы отца, прежде всего, “Андрея Рублева” и “Сталкера”. Это тот самый случай, когда искусство способно изменить жизнь человека», — сказал он. Связь с Россией В 1984 году Тарковский собрал пресс-конференцию в Милане, на которой сообщил, что не намерен возвращаться в Советский Союз.

Как рассказал его сын, изначально у Тарковского не было намерений оставаться за рубежом, он готовил картину «Ностальгия» для Каннского кинофестиваля в 1983 году. Однако ситуация кардинально изменилась, когда членом жюри в Канне стал Сергей Бондарчук, который стал давить на то, чтобы Тарковский никакого приза не получил. Режиссер был поражен этим предательством. После он попросил три года, чтобы поработать за рубежом и сделать три картины, в том числе «Гамлет», понимая, что снять их на родине ему не дадут. Ему ответили — возвращайтесь, все решим. За этими словами он уловил реальную возможность стать невыездным. «По-видимому, в Москве тогда просто не смогли понять, что он не собирается оставаться на Западе навсегда, а действительно только хочет заняться работой, сделать которую на родине у него нет возможности. Но, в конце концов, это непонимание и это отчуждение от дома ему обошлось очень дорого, это буквально добило его. Тем не менее, он говорил мне, что это было единственно возможное решение, потому что главным в жизни для него всегда было работать», — отметил собеседник агентства.

Несмотря на трагический разрыв с родиной, Тарковский подчеркивал, что во всех своих картинах, ему всегда была очень важна тема корней, связей с отчим домом, с детством, с отечеством, Землей