Вопрос о транспортировке тела Евгения Евтушенко на Родину решался на уровне президентов России и США

«Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. На 11 апреля запланирована церемония прощания в Центральном Доме литераторов. 12 апреля — похороны на кладбище в Переделкино», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, даты согласовывались достаточно долго из-за юридических вопросов.
Загвоздка заключалась в юридических вопросах — будут транспортировать не прах, а тело. Вопрос решался на уровне президентов соответствующим образом
«Управление делами президента РФ вышло на меня, попросили телефон Марии Владимировны (вдовы поэта — ИФ), чтобы созвониться с ней. Соответственно, потом они решали вопрос с консульством и администрацией президента США о вывозе тела Евгения Александровича в Россию», — рассказал он.
Поэт Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.