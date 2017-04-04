Вопрос о транспортировке тела Евгения Евтушенко на Родину решался на уровне президентов России и США

«Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. На 11 апреля запланирована церемония прощания в Центральном Доме литераторов. 12 апреля — похороны на кладбище в Переделкино», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, даты согласовывались достаточно долго из-за юридических вопросов.