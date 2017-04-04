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02:37 (мск), источник: Интерфакс

Вопрос о транспортировке тела Евгения Евтушенко на Родину решался на уровне президентов России и США

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Прощание с Евгением Евтушенко запланировано на 11 апреля в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ), на 12 апреля — похороны, вопрос о транспортировке тела поэта решался на уровне президентов РФ и США, сообщил «Интерфаксу» в понедельник помощник поэта.

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«Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. На 11 апреля запланирована церемония прощания в Центральном Доме литераторов. 12 апреля — похороны на кладбище в Переделкино», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, даты согласовывались достаточно долго из-за юридических вопросов.

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Помощник поэта

«Управление делами президента РФ вышло на меня, попросили телефон Марии Владимировны (вдовы поэта — ИФ), чтобы созвониться с ней. Соответственно, потом они решали вопрос с консульством и администрацией президента США о вывозе тела Евгения Александровича в Россию», — рассказал он.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.

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