Стоимость проезда на дачных маршрутах останется на уровне прошлого года

По информации городского департамента транспорта, в этом году, как и в прошлом, будет организовано 34 маршрута, на которые в будние дни будет выходить около 70 единиц подвижного состава, в выходные — порядка 80. Движение дачных маршрутов будет организовано по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни, с 6.00 до 20.00.

Олег Фурсов подчеркнул, что тарифы на проезд в автобусах дачных маршрутов останется на уровне прошлого года. Кроме того, он поручил профильному департаменту до конца этой недели представить корректировки маршрутной сети в связи с масштабной реконструкцией Южного моста. В настоящее время прорабатывается несколько вариантов, в том числе возможность перенесения дачных маршрутов с автостанции «Аврора» на Хлебную площадь или на станцию «Красный Кряжок», до которой горожане будут добираться на электричке.