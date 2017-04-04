Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Открыт счет для помощи пострадавшим при теракте в метро
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: "Интерфакс" рассказал, почему взорвался только один вагон
Женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9В тени стены
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
11:38 (мск), источник: Volga News

Стоимость проезда на дачных маршрутах останется на уровне прошлого года

В понедельник, 3 апреля на рабочем совещании в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова обсудили организацию перевозок на садово-дачные массивы в 2017 году.

По информации городского департамента транспорта, в этом году, как и в прошлом, будет организовано 34 маршрута, на которые в будние дни будет выходить около 70 единиц подвижного состава, в выходные — порядка 80. Движение дачных маршрутов будет организовано по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни, с 6.00 до 20.00.

Олег Фурсов подчеркнул, что тарифы на проезд в автобусах дачных маршрутов останется на уровне прошлого года. Кроме того, он поручил профильному департаменту до конца этой недели представить корректировки маршрутной сети в связи с масштабной реконструкцией Южного моста. В настоящее время прорабатывается несколько вариантов, в том числе возможность перенесения дачных маршрутов с автостанции «Аврора» на Хлебную площадь или на станцию «Красный Кряжок», до которой горожане будут добираться на электричке.

В ближайшие дни будет проведено комиссионное обследование садово-дачных маршрутов на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Пробные рейсы будут организованы 22, 29 и 30 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турист из Самары найден мертвым в гостиничном номере в Приэльбрусье
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь