На вопросы жителей Хабаровского края ответят судебные приставы
День единого приема граждан проведут в управлении федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
День единого приема граждан проведут в управлении федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Мероприятие пройдет в районных отделах судебных приставов и в аппарате управления 12 апреля. Специалисты ответят на вопросы жителей региона об исполнении судебных решений, актов иных органов, оказании юридической помощи по направлениям деятельности службы.
Записаться на прием к и.о. руководителя управления, его заместителям и начальникам отделов можно по телефонам: 39−96−11, 39−96−14, 39−96−70. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Мероприятие пройдет с 14:00 до 20:00, адреса указаны на сайте.