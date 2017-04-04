На вопросы жителей Хабаровского края ответят судебные приставы

Мероприятие пройдет в районных отделах судебных приставов и в аппарате управления 12 апреля. Специалисты ответят на вопросы жителей региона об исполнении судебных решений, актов иных органов, оказании юридической помощи по направлениям деятельности службы.

Записаться на прием к и.о. руководителя управления, его заместителям и начальникам отделов можно по телефонам: 39−96−11, 39−96−14, 39−96−70. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 20:00, адреса указаны на сайте.