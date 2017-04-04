Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
В России готовят «гаражную амнистию»
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
03:10 (мск), источник: Губерния онлайн

На вопросы жителей Хабаровского края ответят судебные приставы

День единого приема граждан проведут в управлении федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие пройдет в районных отделах судебных приставов и в аппарате управления 12 апреля. Специалисты ответят на вопросы жителей региона об исполнении судебных решений, актов иных органов, оказании юридической помощи по направлениям деятельности службы.

Записаться на прием к и.о. руководителя управления, его заместителям и начальникам отделов можно по телефонам: 39−96−11, 39−96−14, 39−96−70. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 20:00, адреса указаны на сайте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В армию призовут свыше 1300 жителей Хабаровского края
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
Трамп выразил Путину соболезнования в связи со взрывом в метро
«Интерфакс»: теракт в петербургском метро совершил смертник
МИД РФ ответил на обвинение Польши по катастрофе под Смоленском
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Москва и Минск договорились по цене на газ
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь