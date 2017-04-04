Хабаровчанин завоевал серебро на международных соревнованиях по бильярду
Хабаровчанин Сергей Юртаев завоевал второе место на международном турнире по бильярду «Кубок Агоры».
Хабаровчанин Сергей Юртаев завоевал второе место на международном турнире по бильярду «Кубок Агоры».
Состязания прошли в Якутске. Участники по очереди играли друг с другом, после этого двое самых сильных спортсменов выходили в восьмерку лучших.
Сергею Юртаеву удалось победить нескольких чемпионов мира, однако в финале он уступил титулованной Диане Мироновой, представлявшей Москву. Спортсмен проиграл со счетом 46:72, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на