Хабаровчанин завоевал серебро на международных соревнованиях по бильярду

Состязания прошли в Якутске. Участники по очереди играли друг с другом, после этого двое самых сильных спортсменов выходили в восьмерку лучших.

Сергею Юртаеву удалось победить нескольких чемпионов мира, однако в финале он уступил титулованной Диане Мироновой, представлявшей Москву. Спортсмен проиграл со счетом 46:72, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Федерации бильярдного спорта.