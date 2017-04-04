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03:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин завоевал серебро на международных соревнованиях по бильярду

Хабаровчанин Сергей Юртаев завоевал второе место на международном турнире по бильярду «Кубок Агоры».

Состязания прошли в Якутске. Участники по очереди играли друг с другом, после этого двое самых сильных спортсменов выходили в восьмерку лучших.

Сергею Юртаеву удалось победить нескольких чемпионов мира, однако в финале он уступил титулованной Диане Мироновой, представлявшей Москву. Спортсмен проиграл со счетом 46:72, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Федерации бильярдного спорта.

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