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03:44 (мск), источник: РИА Новости

Суд отменил приговор экс-юристу ДЦСС, после которого его амнистировали

Приморский краевой суд отменил решение районного суда, который переквалифицировал дело экс-юриста Дальневосточного центра судоремонта и судостроения (ДЦСС) Андрея Агаркова с «пособничества в мошенничестве» на «злоупотребления полномочиями», что позволило амнистировать подсудимого, сообщил РИА Новости представитель суда. В конце декабря 2016 года по делу Агаркова был вынесен обвинительный приговор по статье «пособничество в мошенничестве», он обжалуется.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Приморский краевой суд отменил решение районного суда, который переквалифицировал дело экс-юриста Дальневосточного центра судоремонта и судостроения (ДЦСС) Андрея Агаркова с «пособничества в мошенничестве» на «злоупотребления полномочиями», что позволило амнистировать подсудимого, сообщил РИА Новости представитель суда.

В конце декабря 2016 года по делу Агаркова был вынесен обвинительный приговор по статье «пособничество в мошенничестве», он обжалуется. Однако Агарков осужден за «пособничество в злоупотреблении полномочиями». Решением суда действия Агаркова были переквалифицированы, что позволило прекратить его уголовное преследование по амнистии. По предварительным данным источника, речь изначально шла о мошенничестве с ущербом на 33 миллиона рублей.

«Решение суда было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд», — сообщил собеседник.

Как сообщили в прокуратуре Приморья, ранее ведомство внесло апелляционное представление, в котором поставила вопрос об отмене решения Ленинского районного суда по данному делу.

«Государственный обвинитель не согласился с решением районного суда, посчитав переквалификацию необоснованной, в связи с чем обжаловал в суд вышестоящей инстанции. Вчера Приморский краевой суд удовлетворил представление прокурора, отменив решение Ленинского районного суда, и направил материалы уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд, но в новом составе», — добавил представитель прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в начале ноября 2013 года главная военная прокуратура РФ объявила о вскрытии мошенничества с ремонтом боевых кораблей на заводе «Звезда». Подрядчик якобы получил по фиктивным документам с завышенной стоимостью работ более 63 миллионов рублей. Позже стало известно, что возбуждено уже семь уголовных дел, а ущерб вырос до миллиарда рублей. Ранее суд признал экс-директора завода Юрия Шульгана виновным в хищении 29 миллионов рублей и приговорил его к трем годам условно, оштрафовав на 550 тысяч рублей.

В 2015 году бывший заместитель начальника управления по ремонту кораблей и судов ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» осужден на 5,5 года лишения свободы за мошенничество с бюджетными средствами на сумму более 9 миллионов рублей.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что возбуждены и расследуются уголовные дела по факту хищения более 4 миллиардов рублей при строительстве объекта «Судостроительный комплекс «Звезда». Экс-руководитель ОАО «ДЦСС» Игорь Борбот и ряд его коллег объявлены в международный розыск. Борбота задержали в США.

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