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03:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Экс-лидер «Луча-Энергии» Нивалдо блистает в Белоруссии

Перебравшийся в стан белорусского «Гомеля» транзитом через «Енисей» бразилец Нивалдо завоевывает любовь болельщиков новой команды. Совсем недавно игрок успешно выступал за владивостокский клуб, сообщает ИА «Дейта».

В матче против лидера белорусского футбола, команды БАТЭ, форвард выглядел свежим и быстрым, как и в матчах за «Луч». СМИ страны уже утверждают, что Нивалдо с такой игрой может стать топ-форвардом чемпионата. Болельщики восхищаются мощью и характером нападающего и недоумевают, «чем вообще его там кормят».

Еще год назад Нивалдо был любимцев владивостокских фанатов. В каждом матче бразилец действовал на уровне, был лучшим бомбардиром «Луча».

По словам самого бразильца, только тяжелая ситуация с выплатами денег в команде стала причиной его ухода. Игрок до сих пор с теплотой вспоминает Владивосток и мечтает вернуться в стан дальневосточников, но уже в статусе игрока РФПЛ.

Василий Кучин.

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