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04:09 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский выразил соболезнование родным и близким погибших в Санкт-Петербурге

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский направил телеграмму в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в связи со взрывом в метро.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский направил телеграмму в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в связи со взрывом в метро, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«Выражаю соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в этой страшной беде. Скорблю и разделяю боль утраты вместе с вами. От всего сердца желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — значится в телеграмме.

Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля в петербургском метро между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек и 45 пострадали.

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