Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
В России готовят «гаражную амнистию»
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
9В тени стены
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
04:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Память погибших в петербургском теракте почтят хабаровчане на железнодорожном вокзале

Акция при участии общественных организаций пройдет 4 апреля в 17.00.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Возложение цветов в память о погибших в теракте, произошедшем в петербургском метро, состоится на железнодорожном вокзале Хабаровска в 17.00. Мероприятие пройдет силами городских парламентариев, «Молодой Гвардии» и НОД, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель молодежной палаты при Гордуме Владислав Кушнарев.

Ранее редакция сообщала, что теракт уже насчитывает 9 погибших и 20 раненых, состояние некоторых оценивается медиками как тяжелое. Взрыв произошел на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная» в 14.40.

4 апреля в 17.00 на железнодорожном вокзале Хабаровска пройдет возложение цветов в память погибших в петербургском теракте.

— Вокзал был выбран как своеобразная дань памяти месту трагедии — метро, где движется железнодорожный транспорт. Будут присутствовать депутаты городской думы, активисты местного отделения «Молодой гвардии» и НОД. Планируется сказать ряд речей и объявить минуту молчания. Мы хотим выразить элементарное сочувствие, которое необходимо людям в подобной ситуации, — пояснил Владислав Кушнарев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему антикоррупционные митинги привлекли столько молодежи, выясняет ИА AmurMedia
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
Источник: личность взорвавшего вагон метро смертника установлена
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
МИД РФ ответил на обвинение Польши по катастрофе под Смоленском
В Астрахани неизвестные расстреляли двоих полицейских
Москва и Минск договорились по цене на газ
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь