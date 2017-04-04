Память погибших в петербургском теракте почтят хабаровчане на железнодорожном вокзале

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Возложение цветов в память о погибших в теракте, произошедшем в петербургском метро, состоится на железнодорожном вокзале Хабаровска в 17.00. Мероприятие пройдет силами городских парламентариев, «Молодой Гвардии» и НОД, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель молодежной палаты при Гордуме Владислав Кушнарев.

Ранее редакция сообщала, что теракт уже насчитывает 9 погибших и 20 раненых, состояние некоторых оценивается медиками как тяжелое. Взрыв произошел на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная» в 14.40.

4 апреля в 17.00 на железнодорожном вокзале Хабаровска пройдет возложение цветов в память погибших в петербургском теракте.

— Вокзал был выбран как своеобразная дань памяти месту трагедии — метро, где движется железнодорожный транспорт. Будут присутствовать депутаты городской думы, активисты местного отделения «Молодой гвардии» и НОД. Планируется сказать ряд речей и объявить минуту молчания. Мы хотим выразить элементарное сочувствие, которое необходимо людям в подобной ситуации, — пояснил Владислав Кушнарев.