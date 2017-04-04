До нуля градусов прогнозируют в Челябинске 4 апреля
В городе ожидается переменная облачность без осадков.
В городе ожидается переменная облачность без осадков.
Столбики термометров в Челябинске днём 4 апреля покажут около ноля градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Утром во вторник в городе будет 11−13 градусов мороза, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер
По народному календарю 4 апреля — Василий Солнечник. Если солнце в этот день всходило в красных кругах, это предвещало хороший урожай, а синие облака на небе обещали тёплую погоду.