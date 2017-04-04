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07:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

До нуля градусов прогнозируют в Челябинске 4 апреля

В городе ожидается переменная облачность без осадков.

Столбики термометров в Челябинске днём 4 апреля покажут около ноля градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром во вторник в городе будет 11−13 градусов мороза, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с.

По народному календарю 4 апреля — Василий Солнечник. Если солнце в этот день всходило в красных кругах, это предвещало хороший урожай, а синие облака на небе обещали тёплую погоду.

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