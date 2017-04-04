В Башкирии прокуроры проведут прием предпринимателей

Предприниматели могут обратиться по интересующим их вопросам к старшему помощнику прокурора республики по приему граждан Наталье Рахматуллиной по адресу: г. Уфа, ул. Крупской, д. 6/1 или позвонить по телефону: (347) 276−28−46.

В прокуратуре Уфы (ул. Цюрупы, 83/2) прием предпринимателей будет проводиться в рабочее время, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Телефон для справок: 276−25−10.

Также будет организован прием предпринимателей прокурорами районов Уфы. Контактные данные можно узнать на официальном сайте прокуратуры Башкортостана и на сайтах районных прокуратур.

Помимо 4 апреля, в текущем году такое мероприятие пройдет еще восемь раз: 2 мая, 6 июня, 4 июля, 1 августа, 5 сентября, 3 октября, 7 ноября и 5 декабря. С графиком приема в прокуратуре Уфы можно ознакомиться на ее сайте, сообщили в ведомстве.