В Новосибирской области в армию призовут 2,5 тысячи человек

Евгений Краев, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата НСО: «Мы, в принципе, в этих рамках работаем последние 2 года, потому что демографическая ситуация для юношей у нас стабилизировалась. В этом году впервые прирост на 600 человек. Т.е. в этом году мы 11,5 тысяч поставили на воинский учет. Надеемся, что так и будет. Это в общем демографическая ситуация по рождаемости 90-х годов».

В военкоматах сегодня работают призывные комиссии. Кстати, больше половины новобранцев — это жители районов области. И 40- процентов — Новосибирска. новосибирцы — чаще всего отдают предпочтения службе в ВДВ, спецназе, или на военно-морском флоте. Уже известно, 15 юношей по итогам этой кампании отправят на службу в президентский полк. И примерно столько же в научные роты. К этим кандидатам — более жесткие требования, чем ко всем остальным. Помимо крепкого здоровья, учитывают — образование: хорошие оценки в аттестате или дипломе.