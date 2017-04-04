В Новосибирской области в армию призовут 2,5 тысячи человек
Две с половиной тысячи новобранцев из Новосибирска и районов области — отправят на службу в армии. В ходе весенней призывной кампании. Сегодня она развернута все всех регионах страны.
Две с половиной тысячи новобранцев из Новосибирска и районов области — отправят на службу в армии. В ходе весенней призывной кампании. Сегодня она развернута все всех регионах страны.
Евгений Краев, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата НСО: «Мы, в принципе, в этих рамках работаем последние 2 года, потому что демографическая ситуация для юношей у нас стабилизировалась. В этом году впервые прирост на 600 человек. Т.е. в этом году мы 11,5 тысяч поставили на воинский учет. Надеемся, что так и будет. Это в общем демографическая ситуация по рождаемости 90-х годов».
В военкоматах сегодня работают призывные комиссии. Кстати, больше половины новобранцев — это жители районов области. И 40- процентов — Новосибирска. новосибирцы — чаще всего отдают предпочтения службе в ВДВ, спецназе, или на