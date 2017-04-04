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07:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Аэропорт «Толмачево» усилил меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге

Накануне вечером глава Новосибирска поручил усилить досмотр пассажиров в метрополитене и в наземном транспорте.

Аэропорт «Толмачево» усилил меры безопасности после теракта в Санкт-Петербурге, об этом сообщается в «Твиттере» воздушной гавани Новосибирска.

«В Толмачево совместно с правоохранительными органами реализуются повышенные меры безопасности по противодействию террористической угрозе», — говорится в сообщении.

Накануне вечером мэр Новосибирска дал поручение начальнику управления пассажирских перевозок Роману Дронову.

«Полиции дано указание усилить контроль и проводить досмотр. Дежурные по станциям должны совершать обход с целью поиска посторонних предметов. Машинисты в оборотных тупиках станций метро будут осматривать вагоны», — написал пресс-секретарь мэра Артем Роговский.

Напомним, чуть ранее сам Дронов в интервью «Вестям» заявил: «Меры безопасности в метрополитене по линии МВД усилены, производится обход станций с целью выявления оставленных бесхозных предметов, всем службам метрополитена и наземного транспорта Новосибирска отправлены телефонограммы с требованием усиления мер безопасности, проявления особой бдительности и тщательного досмотра всех зон и остановочных пунктов транспорта».

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