Вокзалы Приморья усиливают меры безопасности в связи с терактом в Санкт-Петербурге

Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.

Транспортные узлы Приморского края сообщают об усилении мер безопасности в связи с террористическим актом в Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА PrimaMedia представители РЖД и автовокзала Владивостока, они увеличивают количество сотрудников служб безопасности и проводят дополнительные инструктажи.

«ОАО “РЖД” по распоряжению президента компании Олега Белозёрова усиливает меры по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад, охранных организаций проводятся специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуаций», — сообщил представитель пресс-службы РЖД.

Он добавил, что приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на объектах с массовым пребыванием людей — вокзалах и станциях. Пассажирам рекомендуют прибывать на вокзалы заблаговременно.

В администрации ООО «Приморские автовокзалы» корр. ИА PrimaMedia рассказали, что также увеличивают количество задействованных сотрудников службы охраны. О других мерах там пока не заявляют. Международный аэропорт Владивостока, между тем, продолжает работать в штатном режиме.

— Действующие меры безопасности, принятые в аэропорту, позволяют обеспечить безопасность пассажиров и персонала. Аэропорт Владивосток реализует полный комплекс мероприятий авиационной и транспортной безопасности, предусмотренный российским законодательством, — отмечается в официальном ответе пресс-службы.

Также аэропорт оборудован система охранной сигнализации периметра, системой идентификации на КПП и объектах, относящихся к критическим элементам транспортной безопасности.

— Многоуровневый контроль багажа, позволяющий обнаружить запрещенные к провозу предметы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в том числе автоматические системы обнаружения взрывчатых веществ, — сообщает пресс-служба МАВ.

Власти Приморье, между тем, напоминают жителям о правилах безопасности при нахождении в толпе и при обнаружении подозрительных предметов.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и другие), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

Старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

При обнаружении подозрительного предмета, не стоит оставлять это факт без внимания. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). Если это произошло у вас в доме, то обратитесь в полицию.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:

— не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;.

— зафиксируйте время обнаружения предмета;.

— постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;.