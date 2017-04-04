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07:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе открываются Дни Японии в музее

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 4 апреля в Уфе открывается проект «Дни Японии в музее».

Источник: Башинформ

В рамках проекта состоятся выставка «Искусство Японии», будут прочитаны лекции кандидата искусствоведения Т. Н. Капины и В. А. Боттичелли, посвященные культуре Страны восходящего солнца. Для дошкольников проведут занятие «Японский цветочный календарь».

В клубе «Арт-кино» пройдут встречи, посвященные японскому кино. Мероприятия проекта продлятся до 16 апреля.

Организатор проекта — Башкирский художественный музей им. М. В. Нестерова.

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