В Уфе открываются Дни Японии в музее
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 4 апреля в Уфе открывается проект «Дни Японии в музее».
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 4 апреля в Уфе открывается проект «Дни Японии в музее».
В рамках проекта состоятся выставка «Искусство Японии», будут прочитаны лекции кандидата искусствоведения Т. Н. Капины и В. А. Боттичелли, посвященные культуре Страны восходящего солнца. Для дошкольников проведут занятие «Японский цветочный календарь».
В клубе «Арт-кино» пройдут встречи, посвященные японскому кино. Мероприятия проекта продлятся до 16 апреля.
Организатор проекта — Башкирский художественный музей им. М. В. Нестерова.