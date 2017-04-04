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05:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

Пять ледовых переправ закрыли на реке Лена в Приангарье

Ради безопасности автомобилистов просят не игнорировать запрещающие знаки.

В Киренском районе Иркутской области на реке Лене были закрыты пять ледовых переправ. Как рассказывают в пресс-службе регионального МЧС, зимние трассы закрыты по следующим маршрутам: «Киренск — Алексеевск», «Киренск — Пашня — Кривая Лука», «Алымовка — Банщиково», «Киренск — Бубновка» и «Киренск — Улькан».

На закрытых переправах демонтированы дорожные знаки и информационные щиты, установлены знаки, запрещающие движение транспорта по ледовой трассе, на съездах возведены снежные валы, препятствующие выезду на лед, а также проведено его чернение.

На сегодня в Приангарье продолжают действовать 18 ледовых переправ в 11 районах.

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