Пять ледовых переправ закрыли на реке Лена в Приангарье
Ради безопасности автомобилистов просят не игнорировать запрещающие знаки.
Ради безопасности автомобилистов просят не игнорировать запрещающие знаки.
В Киренском районе Иркутской области на реке Лене были закрыты пять ледовых переправ. Как рассказывают в
На закрытых переправах демонтированы дорожные знаки и информационные щиты, установлены знаки, запрещающие движение транспорта по ледовой трассе, на съездах возведены снежные валы, препятствующие выезду на лед, а также проведено его чернение.
На сегодня в Приангарье продолжают действовать 18 ледовых переправ в 11 районах.