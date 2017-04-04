Детский туберкулёзный санаторий планируют открыть в Слюдянке
В Иркутской области для оказания фтизиатрической
В Иркутской области для оказания фтизиатрической
Об этом 3 апреля 2017 года сообщает
Олег Ярошенко также рассказал, что до конца 2017 года в Иркутской области будут реализованы проекты по улучшению оказания паллиативной, фтизиатрической
Отдельный план разработан по вопросам реабилитационной помощи несовершеннолетним и рассчитан на 2017−2019 годы. В его реализации планируется задействовать три ведущих детских медицинских организации Приангарья.
В министерстве здравоохранения принято решение о перепрофилировании Иркутского областного специализированного дома ребенка № 2 в отделение медицинской реабилитации для детей до 4 лет, которое будет являться структурным подразделением городской
Кроме того, планируется создать отделение восстановительного лечения в Иркутской областной детской клинической больнице, решается вопрос укрепления