Детский туберкулёзный санаторий планируют открыть в Слюдянке

Об этом 3 апреля 2017 года сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Ярошенко.

Олег Ярошенко также рассказал, что до конца 2017 года в Иркутской области будут реализованы проекты по улучшению оказания паллиативной, фтизиатрической санаторно-курортной и реабилитационной помощи детям. Он напомнил, что после перепрофилирования областного специализированного дома ребенка № 3 будет создан детский хоспис. Министр подчеркнул, что в Домах ребёнка сократилось количество детей, при имеющемся оборудовании и специалистах можно создать условия для оказания паллиативной помощи.

Отдельный план разработан по вопросам реабилитационной помощи несовершеннолетним и рассчитан на 2017−2019 годы. В его реализации планируется задействовать три ведущих детских медицинских организации Приангарья.

В министерстве здравоохранения принято решение о перепрофилировании Иркутского областного специализированного дома ребенка № 2 в отделение медицинской реабилитации для детей до 4 лет, которое будет являться структурным подразделением городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы. В этом отделении будут созданы комфортные условия в палатах «мать и дитя», в том числе для медицинской реабилитации детей, родившихся с массой тела от 500 гр.