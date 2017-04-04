В Уфе начинается Неделя здравоохранения

Форум продлится до 7 апреля, в течение недели для населения будут организованы бесплатные обследования в передвижных медицинских модулях Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова и Республиканского кардиоцентра. Они будут расположены на площади перед ВДНХ-Экспо, а также в Центрах здоровья поликлиник и Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Специалисты будут принимать с 9 до 16 часов.

5 апреля также на ВДНХ пройдут две акции: «Узнай свой ВИЧ-статус» и по сдаче донорской крови. Главным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Медицина XXI века: основные тренды».