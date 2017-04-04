Харрисон Форд избежал наказания за опасное сближение с авиалайнером при посадке

По его словам, дело закрыто. «FAA (Федеральное управление гражданской авиации — Лента.ру) провело полное расследование, в том числе опросило мистера Форда, и постановило, что никакие административные или принудительные меры не имеют основания», — рассказал юрист, подчеркнув, что лицензией пилота Форд сможет пользоваться по-прежнему без ограничений.

13 февраля в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж, штат Калифорния, США, Харрисон Форд, находясь за штурвалом своего двухместного легкомоторного самолета марки Husky, вместо того, чтобы сесть на указанную диспетчерами полосу, свернул к рулежной дорожке и едва не врезался в Boeing 777, на борту которого находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позднее FAA опубликовало запись переговоров актера, во время которых артист называет себя тупицей.