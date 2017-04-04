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06:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Семь ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за сутки закрыли семь ледовых переправ и автозимник между Охотском и поселком Иня.

Перестали работать три проезда через Амур в Ульчском районе. Также больше не функционируют две переправы на трассе автозимника Охотск — Иня через реки Марекан и Ульбея. Не действует проезд через Амур на 114 километре автодороги Селихино — Николаевск. Закрыт и автозимник на реке Нимелен между селом Полины Осипенко и Владимировкой.

Сейчас в регионе открыты девять переправ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

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