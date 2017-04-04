Тактильная плитка на улицах Красноярска испортилась спустя полгода

Тактильная плитка для инвалидов на улицах Красноярска испортилась спустя полгода после установки. Сейчас она не выполняет своих прямых функций и мешает здоровым людям. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

«Отправил в мэрию и прокуратуру запрос о состоянии тактильной плитки, которую укладывали в конце прошлого года на проспекте Мира и на улице Свердловской. Менее чем за полгода она оказалась разбита, просела и теперь не только не делает комфортней передвижение по городу для людей с ограничениями по зрению, но и создает проблемы здоровым людям», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

По данным депутата, на установку плитки из бюджета Красноярска было потрачено более 3 млн рублей. При этом Зайцев подчеркнул, что оплатить эти работы не успели. Парламентарий призвал власти «переделать все качественно».

Поверхность тактильной плитки выполнена в форме специального рельефа. Благодаря этому слабовидящие и инвалиды по зрению могут передвигаться по городу, не опасаясь наткнуться на препятствие.