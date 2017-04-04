Первая за Уралом лаборатория по испытаниям мебели появилась в Красноярске

В Красноярском ЦСМ открылась первая за Уралом лаборатория по испытаниям мебели.

В пресс-службе организации объяснили, что теперь предприятия мебельной отрасли будут получать протоколы испытаний для декларирования или сертификации своей продукции с меньшими затратами, так как образцы не придется отправлять на исследования в европейскую часть страны.

Проект реализовывался в течение двух лет — его инициатором выступил директор Красноярского ЦСМ Василий Моргун. По его словам, такая лаборатория необходима региону для развития производства собственной качественной мебели, способной выдержать конкуренцию с ведущими российскими и мировыми брендами.

Как сообщил начальник испытательного центра Красноярского ЦСМ Григорий Бутенко, несмотря на то, что сегодня обязательная сертификация для многих категорий мебели не требуется, наличие протоколов исследований позволит мебельным компаниям быть более конкурентоспособными на рынке.

«Отечественных производителей сертификация или декларирование должны побуждать к совершенствованию конструкции мебельных изделий, обеспечивая при этом необходимую надежность и безопасность», — отмечает он.

Красноярская лаборатория позволяет проверять прочностные показатели корпусной мебели: прочность и деформируемость корпуса, прочность основания, жесткость, прочность и долговечность крепления дверей, усилие раздвигания дверей и выдвигания ящиков, прочность и долговечность ящиков, прогиб и долговечность штанг, прочность крепления подсадных ножек и подвесок у настенных изделий. При проведении испытаний мебели для сидения и лежания контролируются прочностные показатели: устойчивость изделий, статическая и ударная прочность сидений, спинок, боковин и подлокотников, ножек, прочность изделий при падении на пол, долговечность пружинных мягких элементов.

Комплекс оборудования включает 10 специальных стендов и одну климатическую камеру для изучения токсичности мебели. По словам Григория Бутенко, сейчас в лаборатории уже исследуются образцы мебели ряда красноярских производителей.