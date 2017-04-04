Бастующие дальнобойщики попытались взять Красноярск «штурмом»

Акция протеста против системы «Платон» в Красноярске вышла на новую стадию: дальнобойщики попытались устроить незапланированный автопробег по городу. Однако на Северном шоссе, в районе Мясокомбината и ул. Брянской, экипажи ДПС блокировали им дорогу.

27 марта по всей России дальнобойщики начали бастовать, требуя отмены системы «Платон». Протестующие поставили свои фуры на обочинах трасс и пообещали не выходить на работу до полной отмены сборов. К акции присоединились и жители Красноярского края. Несколько владельцев машин выехали на стоянку в районе деревни Старцево в Емельяновском районе края и там развернули баннеры и плакаты с требованиями.

Требования, которые выдвигают дальнобойщики: полная отмена системы «Платон», изменение режима труда и отдыха, рассказал координатор акций Ян Шикин.

Система «Платон» действует с 2015 года. По правилам за каждый пройденный километр водители большегрузов, масса которых превышает 12 тонн, должны платить 1,53 руб., через две недели сумма оплаты еще увеличится на 38 копеек. Сейчас в среднем красноярский дальнобойщик платит за «Платон» около 200 тыс. руб. в год. Водители уверяют — если сбор еще поднимут, возить груз им будет просто невыгодно.