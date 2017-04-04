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08:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жительница Новосибирска привезла контрабандой из Таиланда жабу-путешественницу

Маленькая зелено-коричневая жаба, по словам девушки, сама запрыгнула в сумку и сидела там до прилёта в Новосибирск, рассказали в контактном зоопарке.

Жительница Новосибирска привезла контрабандой из Таиланда жабу-путешественницу, информацию сообщил один из контактных зоопарков города.

Жительница Новосибирска Екатерина после возвращения из отпуска в Таиланде в своих вещах обнаружила миниатюрную зелено-коричневую жабу. По всей вероятности, пресмыкающаяся сама запрыгнула в сумку и сидела там до прилёта в Новосибирск, а это около восьми часов.

После обращения к зоологам выяснилось, что «путешественница» — малайская жаба, которая обитает на территории Юго-Восточной Азии.

«Данный вид является безопасным для человека, в природе часто селится вблизи домов, в парках, садах. Жаба получила свое название из-за черных пупырышков, покрывающих ее кожу. Видимо, не все стремятся в тепло, некоторые, напротив, хотят жить в Сибири», — рассказал экскурсовод контактного зоопарка «Кирилл Цепелев.

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