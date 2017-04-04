Жительница Новосибирска привезла контрабандой из Таиланда жабу-путешественницу
Маленькая
Маленькая
Жительница Новосибирска привезла контрабандой из Таиланда
Жительница Новосибирска Екатерина после возвращения из отпуска в Таиланде в своих вещах обнаружила миниатюрную
После обращения к зоологам выяснилось, что «путешественница» — малайская жаба, которая обитает на территории
«Данный вид является безопасным для человека, в природе часто селится вблизи домов, в парках, садах. Жаба получила свое название