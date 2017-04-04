Жительница Новосибирска привезла контрабандой из Таиланда жабу-путешественницу, информацию сообщил один из контактных зоопарков города.

Жительница Новосибирска Екатерина после возвращения из отпуска в Таиланде в своих вещах обнаружила миниатюрную зелено-коричневую жабу. По всей вероятности, пресмыкающаяся сама запрыгнула в сумку и сидела там до прилёта в Новосибирск, а это около восьми часов.

После обращения к зоологам выяснилось, что «путешественница» — малайская жаба, которая обитает на территории Юго-Восточной Азии.