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06:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Тотальный диктант» напишут на 25-ти площадках Красноярска

Участники напишут авторский текст Леонида Юзефовича.

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Красноярске 8 апреля. Участники напишут авторский текст Леонида Юзефовича на 25-ти площадках города.

Помимо уже традиционных площадок участники смогут написать диктант в баре Soho, парке развлечений Fancy Fox, и даже на Красноярской ГЭС. Кроме того, площадки откроются, в частности, в городских школах и библиотеках.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

За 13 лет существования акция «Тотальный диктант» превратилась в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек.

Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания.

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