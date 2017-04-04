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06:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Красноярска в Крым

Полеты начнутся 7 июня и продлятся до 26 октября.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аэропорт «Емельяново» объявил о старте продажи билетов из Красноярска в Крым. Первые самолеты до Симферополя вылетят 7 июня.

Выполнением рейсов занимается авиакомпания Nordwind («Северный ветер»). С 7 по 25 июня планируется вылет двух самолетов в неделю — по средам в 19:30 и по воскресеньям в 11:40. С 29 июня по 26 октября вылеты запланированы по четвергам в 01:40 и по воскресеньям в 11:40. Время в пути составит около 6,5 часов.

В «Емельяново» отметили, что полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737−800 эконом-класса вместимостью 189 пассажиров. Билеты доступны в авиакассах города и на сайте перевозчика. Стоимость перелета не уточняется.

Напомним, красноярский аэропорт «Емельяново» будет работать в летнем режиме до 29 октября. Прямые рейсы из Красноярска будут выполнять 27 авиакомпаний в 55 направлениях. Летом традиционно откроют регулярные перелеты на юг России.

Комментарии
1
Понятно
Больше всего интересует стоимость перелета, но она не уточняется
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