Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Красноярска в Крым
Полеты начнутся 7 июня и продлятся до 26 октября.
Полеты начнутся 7 июня и продлятся до 26 октября.
Аэропорт «Емельяново» объявил о старте продажи билетов из Красноярска в Крым. Первые самолеты до Симферополя вылетят 7 июня.
Выполнением рейсов занимается авиакомпания Nordwind («Северный ветер»). С 7 по 25 июня планируется вылет двух самолетов в неделю — по средам в 19:30 и по воскресеньям в 11:40. С 29 июня по 26 октября вылеты запланированы по четвергам в 01:40 и по воскресеньям в 11:40. Время в пути составит около 6,5 часов.
В «Емельяново» отметили, что полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737−800
Напомним, красноярский аэропорт «Емельяново» будет работать в летнем режиме до 29 октября. Прямые рейсы из Красноярска будут выполнять 27 авиакомпаний в 55 направлениях. Летом традиционно откроют регулярные перелеты на юг России.